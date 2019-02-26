روحاني: أشكر ظريف على تحمله كل الضغوطات وصموده في الخط الأول للمواجهة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "نجاح السياسات الاقليمية الإيرانية يتوزع بين الحرس الثوري ووزارة الخارجية وقدرة اقتصاد البلاد"، مشيرا الى أن "أول من يقف في جبهة مواجهة أميركا هي وزارة الخارجية والبنك المركزي".

ووجه روحاني شكرا الى "وزير الخارجية محمد جواد ظريف على تحمله كل الضغوطات وصموده في الخط الأول للمواجهة"، كاشفا أن "الرئيس السوري بشار الأسد وجه خلال لقاءاته أمس في طهران شكرا خاصا لظريف وعمل وزارة الخارجية الإيرانية".