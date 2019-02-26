خارجية الهند: مقتل عدد كبير من المسلحين في غارة على معسكر تدريب في كشمير

أعلن وكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاي غوخالي أن "الغارة التي شنها سلاحنا الجوب، استهدفت معسكر جماعية "جيش محمد" في بالكوت وجرت لأن نيودلهي تعتقد أن هجمات انتحارية في الهند "وشيكة"، مشيرا الى أنه "تمت تصفية عدد كبير جدا من إرهابيي ومدربي وكبار قادة"جيش محمد" ومجموعات من الجهاديين الذين يتم تدريبهم لعمليات استشهادية".

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