البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.78% إلى مستوى 15062 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.2%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.29%.

وصعد أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.96%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.06% إلى مستوى 14946 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع اتجاه الأجانب إلى البيع خلال التعاملات.

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