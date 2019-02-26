اليوم.. وزيرا التموين والصحة في أسوان لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

يصل إلى أسوان اليوم الثلاثاء، وزيرا التموين والصحة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية، ومتابعة آخر استعدادات أسوان لاستضافة مؤتمر الشباب العربي والإفريقي مارس المقبل.

ويفتتح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين خلال زيارته لأسوان اليوم، مجمع استهلاكي للمواد الغذائية بمدينة كوم أمبو، بتكلفة بلغت نحو 10 ملايين جنيه، كما تشمل زيارة وزير التوين تفقد مصنع سكر كوم أمبو والمطحن.

بينما ستتفقد وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، مستشفى أسوان التخصصي الجديد بمنطقة الصداقة الجديدة، ثم تشهد افتتاح قافلة مستشفى الروتاري العائم، والتي ستنطلق من مدينة أسوان وصولا إلى الجيزة مرورا بمحافظات ومدن الصعيد.