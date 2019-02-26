بالصور والأسعار.. شاومي تشعل السوق بهاتف بتقنية الجيل الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج كوالكوم سنابدراجون 855. ومودم كوالكوم X50 الذي يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، مما يتيح له الاتصال بإشارة sub-6GHz التي تتميز بسرعة تحميل بتقنية Gigabit، وهي أسرع بعشرات المرات من شبكة الجيل الرابع.

معالج كوالكم 855 مُصمم باستخدام تقنية 7 نانومتر. وتحتوي وحدة المعالجة المركزية على 8 أنوية لتُحقق توازنا بين الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة.

ويحتوي هاتف Mi MIX 3 5G على نفس الكاميرا المزدوجة الموجودة في جهاز Mi MIX 3 بدقة 12 ميجا بكسل، والتي تتمتع بجميع مميزات تقنية الذكاء الصناعي وبالنسبة لصور السيلفي، يقدم الهاتف كاميرا مزدوجة بدقة 24 ميجا بكسل و2 ميجا بسكل، ما يوفر أفضل استفادة من مستشعر سوني IMX576 لالتقاط المزيد من التفاصيل.

ويأتي الهاتف بشاشة أموليد بمقاس 6.39 بوصة، بدقة 403 بكسل، مزودة بطبقة حماية كورنينج جوريلا 5، مع بطارية قوية 3800 مللي أمبير.

ومن المتوقع طرح الهاتف للبيع عالميا في مايو المقبل بسعر يبلغ نحو 12 ألف جنيه مصري.

ولم تكتف شاومي بذلك، بل أعلنت عن هاتفها الجديد Mi 9 المزود بكاميرا ثلاثية بتقنيةAI ، بمستشعر سوني الحديث، وتصل دقة الكاميرا إلى 48 ميجا بيكسل. يُمكن للمستخدمين التقاط صور شديدة الوضوح خاصة أن الكاميرا الثانية بدقة 16 ميجا بيكسل، والثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل.

ويأتي Mi 9 بشاشة أموليد قياس 6.39 بوصة بالإضافة إلى مستشعر لبصمة الإصبع جديد ومتطور تحت الشاشة يتمكن من غلق الهاتف بمعدل 25% أسرع من الجيل السابق. وهو مزُود بأول بطارية في العالم تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 20 وات، بسعة 3300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

وسيُطرح Mi 9 في الأسواق العالمية يوم 28 فبراير بسعر يبدأ من حوالي 9 آلاف جنيه تقريبا.