العثور على جثة فتاة داخل حوش مواشي في ظروف غامضة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها، اليوم الثلاثاء، لكشف غموض العثور على جثة طالبة في حوش مواشي بمركز المنشأة، جنوبي المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة بلاغاً من "عادل ع م" 33 سنة، عامل، ويقيم بناحية الزوك الشرقية دائرة المركز باكتشافه وفاة شقيقته "ندى" 12 سنة، طالبة، داخل حوش المواشي الخاص بهم، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

تبين وجود جثة المذكورة بداخل حوش المنزل ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين وجود تجمع دموي أسفل الرقبة.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأفاد مفتش الصحة بوجود اشتباه التفاف حبل حول الرقبة ورغاوي من الفم والأنف ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.