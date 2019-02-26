كندا تطلب من شركائها توسيع العقوبات على فنزويلا

قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن بلادها تتحدث مع شركائها بشأن توسيع نطاق العقوبات على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يواجه ضغوطاً متنامية للتنحي.

وأضافت للصحفيين "لقد وضعنا العديد من كبار القادة في نظام مادورو على قائمة العقوبات، نبحث مع شركائنا الآن السبل الكفيلة بتوسيع نطاق العقوبات لكي تكون أكثر تأثيراً".

ولم تخض فريلاند في التفاصيل في تعليقاتها التي جاءت في مؤتمر عبر الهاتف بعد اجتماع لمجموعة ليما في بوجوتا لبحث الأزمة الفنزويلية.

ومن ناحية أخرى، قالت مجموعة ليما أمس إن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو واجه تهديدات بالقتل وإن المجموعة ترى أنها جادة، مضيفة أن مادورو مسؤول عن سلامة جوايدو.

وطالبت المجموعة في بيان مادورو بترك منصبه على الفوز لإتاحة الفرصة لانتقال ديمقراطي يشمل انتخابات حرة، وقال وزير الخارجية الكولومبي كارلوس أولمز تروخيو، متحدثاً نيابة عن المجموعة، إن هناك معلومات عن تهديدات يواجهها جوايدو وعائلته.

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