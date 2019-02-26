"النواب الأميركي" يصوت اليوم على إلغاء حالة الطوارئ

يعتزم مجلس النواب الأميركي اليوم الثلاثاء، التصويت على قرار بإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية الوضع على الحدود بين أميركا والمكسيك.

وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إن إعلان حالة الطوارئ بمثابة" انتزاع رئاسي للسلطة" ينتهك الدستور الأميركي.

وأضافت في مؤتمر صحفي أمس الاثنين" الأمر يتعلق بدستور الولايات المتحدة الأميركية"، وقالت "سوف نكون مقصيين في أداء واجبنا إذا لم نقاوم، إذا لم نلغِ قرار الرئيس".

وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ في 15 فبراير الجاري، قائلا إنه أمر ضروري ومهم بسبب تفشي الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والبشر على الحدود الجنوبية".

وفي الوقت نفسه، وقع الرئيس على قانون لتجنب وقوع إغلاق حكومي ثان، ولكن تكاليف الإنفاق التي تشمل 375ر1 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي، أقل بكثير مما سعى له ترامب.

ويمهد إعلان حالة الطوارئ الطريق أمام الرئيس للحصول على أموال من ميزانية البناء الخاصة بالبنتاجون واستخدامها لبناء الجدار.

وتقول بيلوسي وبقية النواب إن إعلان ترامب غير ملائم، لان الدستور يعطى صلاحيات الإنفاق للمجلس. كما يقول النواب إنه لا توجد أزمة على الحدود.

وتوقعت بيلوسي تمرير قرار إلغاء حالة الطوارئ وارساله لمجلس الشيوخ، حيث تتضاءل فرص التصديق عليه.