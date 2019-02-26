مصرع 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة بالعراق

انجفار - أرشيف وكالات: أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، مصرع 3 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب سيارة تقل عمال بناء في منطقة النعيمية جنوب مدينة الفلوجة، ما قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب سيارة تقل عمال بناء في منطقة النعيمية جنوب مدينة الفلوجة، ماأسفر عن مصرع 3 منهم وإصابة عدد آخر بجروح".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف اسمه، أن "قوة أمنية قامت بتطويق موقع الانفجار، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي والجرحى لمستشفى قريب لتلقي العلاج".



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