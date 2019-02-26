أسراب الجراد تصل الأردن قادمة من السعودية

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أسراب الجراد - أرشيفوكالات
وصلت مجموعات من أسراب الجراد، إلى مدينة العقبة جنوبي الأردن قادمة من السعودية، وبدأت فرق المكافحة عملها، مساءالاثنين، للتصدي لها.
وقال محافظ العقبة، صالح النصرات، إن مجموعات صغيرة من الجراد
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