أسراب الجراد تصل الأردن قادمة من السعودية

أسراب الجراد - أرشيف

وكالات

وصلت مجموعات من أسراب الجراد، إلى مدينة العقبة جنوبي الأردن قادمة من السعودية، وبدأت فرق المكافحة عملها، مساء

الاثنين، للتصدي لها.

وقال محافظ العقبة، صالح النصرات، إن مجموعات صغيرة من الجراد

وصلت إلى بعض مناطق المحافظة من دول الجوار، وتم رصدها في ساحة 4 جنوب العقبة، وجرى التعامل معها من خلال فرق المكافحة المتواجدة والقضاء عليها.