محافظ جدة يُكرِّم 50 شابًا وفتاة من أصحاب الطاقات الوطنية

شهدت ديوانية خالد الفوزان وعماد المهيدب "ديوانية جدة" بالمملكة العربية السعودية، احتفال تكريم الطاقات الوطنية، بحضور أكثر من 50 شابًا من ذوي الكفاءة، الذين ساهموا في حصول جمعية "إطعام" على جائزة جدة للإبداع لعام 1440هـ.

وسلم الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، لنائب رئيس اللجنه التنفيذية الدكتور عماد المهيدب، لتحتل "إطعام" المركز الأول في مجال الإبداع المجتمعي للمبادرات غير الربحية.



ورحب رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية إطعام خالد الفوزان بالحضور لافتا ان تحقيق جائزة جدة للابداع لم يكن ليتم لولا الجهود الموفقه والمثابره على العمل التي قام بها شباب وشابات الوطن.



وقال "الفوزان" إن "إطعام" تقدمت بمبادرة جدة وتم قبولها من اللجنة الإشرافية ولجنة التحكيم.



ووصلت "إطعام" للتصفيات النهائية مع 18 منافسًا ومبادرة، وبحمد الله حصدت المركز الأول في مجال الإبداع المجتمعي للمبادرات غير الربحية.



وأكد "الفوزان"، أن مبادرة جدة بلاهدر جاءت تواكب برنامج التحول الوطني 2020 بتغيير ثقافة المجتمع نحو الغذاء بالمنطقة من رؤية المملكة 2030 التي نصت على توفير بيئة عامرة.



كما أعرب الدكتور عماد المهيدب، نائب رئيس اللجنة التنفيذية، أن حصول إطعام على جائزة جدة للإبداع كان وراءه

هذه الطاقات الشبابية المعجونة بحب الخير والأعمال المجتمعية، وأن النجاحات الكبيرة التي حققتها الجمعية والجوائز التي حصلت عليها محليًا ودوليًا وآخرها هذه الجائزة أكبر دليل على ما استطاعت أن تحققه إطعام في غرس الثقافة المجتمعية لدى قطاع كبير من المجتمع من أجل عدم هدر الطعام.



واعرب الدكتور عبدالله بن علي آل دربه المدير التنفيذي لجمعية إطعام بمنطقة مكة المكرمة عن شكره وتقديره الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة على الدعم الذي يوليه سموه لكافة المبادرات المجتمعية.

وقال ان جائزة جدة للابداع جاءت محفزه وداعما حقيقيا للجمعيات والمؤسسات المجتمعيه التي تعمل ضمن منظومة الاعمال الاكثر تميزًا وتفردًا، وأكد جمعيه اطعام تحقق التكاملية في العمل الاجتماعي وتمثل رابطا بين الجمعيات والشخصيات المؤثرة في المجتمع.

وتحدث آل دربه عن الأرقام الصادمة وفق الإحصائيات عن نسبة الفاقد والهدر في المملكة والذي تقدر قيمته بقرابة 50مليار ريال سنوياً، وأهم الجهود التي تبذلها إطعام للتخفيف من

المشكلة، لافتا أن إطعام تعمل على 4محاور رئيسية أولها التوعية و تغيير ثقافة المجتمع نحو الغذاء تماشياً مع برنامج جودة الحياة 2020وبين ان الجمعية نفذت أكثر من 500حملة توعوية منها 100حملة في جدة شملت المدارس والجامعات والمولات التجارية والمشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية.كما عملت على حفظ الطعام الزائد الغير ملموس وفق معايير السلامة والجودة الغذائية بأيدي شباب وبنات الوطن وايصالها للمستفيدين من خلال الشركاء من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقوم على هذه الأسر تحقيقا للتكامل بينها وفق 2030وافاد ان إطعام تمكنت من ح .3,880 وجبة فى 2018 منها قرابة مليون وجبة في جدة.وأضاف آل دربه ان اطعام في محورها الثالث تعمل على المساهمة في تقديم الدراسات والقوانين التي تحد من الهدر من خلال شركاءها من الجهات الحكومية والخاصة. كما تعمل إطعام على تحقيق الاستدامة في أعمالها من خلال بناء وقف جدة وكذلك دعم جمعيات حفظ النعمة الناشئة لتساهم في تحقيق رسالة إطعام.وخلال التكريم تحدث الشيخ إبراهيم السبيعي عضو اللجنة التنفيذية لجمعية إطعام بمنطقة مكة المكرمة أن إطعام استجابة لحاجة المجتمع وأطلقت العديد من المبادرات المتميزة للعام 2019 وضمن برنامج كيف نكون قدوة التي تشرف عليه إمارة منطقة مكة المكرمة مثل برنامج أكاديمية إطعام للتدريب عن بعد، وبرنامج سفراء إطعام لطلاب وطالبات المدارس وبذلك استحقت اطعام ان تحصد المركز الاول في جائزة جدة للإبداع.



