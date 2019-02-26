كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبول الحرب.. الهند تنفذ غارات جوية ضد كشمير الباكستانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الجيش الباكستاني الطائرات الهندية بالعبور إلى أراضيها وتنفيذ غارة جوية، بينما أكدّ عدم وقوع إصابات جراء الهجوم.

وقال الميجور جنرال آصف غفور، إن الطائرات "الهندية" عبرت في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إلى قطاع مظفر أباد الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير.

وأضاف عبر موقع تويتر، أنّ باكستان سارعت لاعتراض الطائرات الحربية، وقبل أن تتراجع، أسقطت الطائرات الهندية غاراتها بالقرب من "بالاكوت"، على مشارف الجزء الباكستاني من كشمير.

ويأتى هذا التوغل، رداّ على هجوم انتحاري يوم 14 فبراير في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند، وأسفر عن مقتل 40 جنديا على الأقل.

واعلنت جماعة جيش محمد المقاتلة ومقرها باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.