العناية الآلهية تنقذ طائرة بريطانية من كارثة محققة (فيديو)

عاش ركاب طائرة بريطانية، مؤخرا، لحظات من الرعب بعدما أخذت المركبة في التمايل بشدة وسط الجو لكنها تمكنت من الهبوط بنجاح، لكن بعيدا عن وجهتها الأصلية.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن الطائرة التابعة للخطوط البريطانية كانت تقوم برحلة بين مطار هيثرو في لندن وجبل طارق، وقامت المركبة بتغيير مسارها صوب ملقة الإسبانية بعدما وصل الميلان إلى 90 درجة، وكادت تنقلب في الهواء.

وقال متحدث باسم الخطوط البريطانية، إن الطيار اتخذ قرارا الهبوط بعدما واجهت الطائرة رياحا قوية خلال رحلتها بين لندن وجبل طارق المعروفة بشدة الرياح.

وأضاف أن أفراد الطاقم و150 راكبا كانوا عل متن الطائرة نزلوا بأمان في مطار ملقة الإسباني، مؤكدا أن السلامة تحظى بأولوية الشركة.

وكتب عدد من الركاب عن تجربتهم المخيفة في مواقع التواصل الاجتماعية، وقال بعضهم إنهم شعروا بمخاوف كبيرة من جراء الميلان غير المألوف والذي يختلف كثيرا عن المطبات الهوائية المألوفة.

ونشر أحد الركاب فيديو للاضطرابات التي تعرضت لها الطائرة من نافذتها.

A British Airways flight was forced to divert landing on Monday due to extremely strong winds.

