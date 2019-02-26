بالصور ميغان ماركل في المغرب: مشرقة وأنيقة بلا تكلّف

شدت زيارة دوقة ساسيكس ميغان ماركل برفقة زوجها الأمير هاري، إلى المغرب والتي دامت 3 أيام، أنظار الصحافة العالمية والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت ميغان قد وصلت برفقة زوجها إلى المغرب بثوب أحمر حمل توقيع دار Valentino.

وقد اختارت هذا اللون تحديداً كونه يتمتع بمدلول تاريخي في الثقافة المغربيّة ويمثّل الشجاعة والقوة كما يدلّ على علم الدولة. ونسّقت إطلالتها مع حقيبة Valentino Vring باللون البيج الزهري وحذاء باللون البيج المحايد من Dior.

وإذا كان الهدف الأساسي من الزيارة هو تمتين العلاقات ما بين بريطانيا والمغرب، فقد توجّه اهتمام الثنائي الملكي إلى دعم محو الأميّة بين الفتيات وتمكين النساء ولذلك شهدنا زيارة لهما إلى إحدى مدارس البنات في ضواحي مراكش.

واختارت ميغان للمناسبة إطلالة بسيطة وعملية تألّفت من سترة باللون الكحلي حملت توقيع Alice+Olivia. وقد نسّقتها مع سروال وبلوزة باللون الأسود، حذاء أسود بدون كعب ووشاح بلون حيادي حول العنق. وقد رأيناها في اليوم نفسه تُجري تعديلاً على إطلالتها لمناسبة أخرى، حيث حافظت على السترة الكحليّة ولكن نسّقتها هذه المرة مع قميص أبيض وحذاء أسود بكعب مرتفع من Manolo Blahnik.

من أجمل الإطلالات التي اعتمدتها ميغان في هذه الرحلة قفطان باللون البيج الساتيني حمل توقيع دار Dior نسّقته مع حقيبة سهرة من الدار نفسها، أقراط ماسيّة من Birks، وحذاء معدنيّ فبدت مشرقة خلال حفل العشاء الذي أقامه سفير بريطانيا في المغرب على شرفهما.

في اليوم الأخير من الرحلة وخلال زيارة قام بها الثنائي الملكي إلى مركز اتحاد رياضات الفروسيّة في الرباط، اختارت ميغان إطلالة “كاجوال” تضمّنت سروالاً من الدنيم الأسود نسّقته مع “توب” مخططة وسترة باللون الكاكي بالإضافة إلى حذاء عالي الساق باللون الأسود. أما آخر محطات الثنائي في العاصمة المغربية فكانت في الحدائق الأندلسيّة، وقد اختارت ميغان للمناسبة ثوباً أسود مكسّرا نسّقته مع سترة بيضاء، أقراط كبيرة في الأذنين، وحذائها الأسود من Manolo Blahnik.