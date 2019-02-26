انت الان تتابع تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: بن سلمان يبيع دينه من أجل مصالحه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 09:47 صباحاً - اعتبر الكاتب الأمريكي، والتر راسل ميد، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستعداً لبيع دينه ومبادئه من أجل مصالحه.

وقال الكاتب في مقال له بصحيفة "وول ستريت جورنال" إن زيارته للصين الأخيرة جاءت متزامنة مع عمليات القمع والاضطهاد الذي تمارسه بكين بحق أكثر من مليون مسلم صيني، ورغم ذلك فإن بن سلمان دافع عن حقها في حماية أمنها الداخلي على طريقتها الخاصة، المبنية على قمع المسلمين واضطهادهم.

وأوضح أنه "قد يكون الله عظيماً بالنسبة لمحمد بن سلمان ولكن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أكبر أو على الأقل اكثر فائدة بالنسبة له"، بحسب تعبير الكاتب.

وتقول الصحيفة إن بن سلمان أعلن من الصين عن توقيع اتفاقيات بنحو 30 مليار دولار. وقال إن السعودية تحترم حاجة الصين في حماية أمنها الداخلي بطريقتها الخاصة، كما أعلن عن بناء مصفاة في ميناء جوادر الباكستاني من أجل أن تسهيل نقل النفط السعودي إلى أوراسيا، ومنها الصين التي سوف تستعمله من أجل نقل المحتجزين المسلمين إلى معسكرات الاعتقال، بحسب ما يقول الكاتب.

وبالنسبة للأمريكيين، فإن الشيء المهم في التقارب الصيني السعودي هو ليس "تصريحات الرياء" التي أطلقها بن سلمان، ولا في تغيير المباديء الذي يمكن أن يتغير، ما يهم هو كيف لواشنطن أن تبني استراتيجيتها في الشرق الأوسط في ظل هذه التناقضات وهذا التداخل السياسي.

ويقول الكاتب إن السياسة الخارجية لأمريكا هي مزيج من التفاعل بين البيت الأبيض والكونجرس، بالإضافة إلى مصالح مختلفة ترسخت من خلال السلطة التنفيذية.

ومن هنا كان رد فعل الكونجرس على مقتل خاشقجي أكبر من رد فعل البيت الأبيض وأيضاً هناك تشكيك متواصل من قبل الكونجرس في استراتيجية الحرب اسعودية باليمن.

وبناءً على ما تم ذكره، سعى الكونجرس لفرض عقوبات على السعوديين المتورطين بعملية قتل خاشقجي والمقربين من بن سلمان، في حين كانت النخب السعودية تفقد ايمانها تدريجياً في شراكة مستقرة مع الولايات المتحدة، وباتوا يخشون من أن يستسلم الرئيس ترامب للضغوط عليه.

ومن هنا كان لابد للسعودية للبحث عن علاقات وشركات في آسيا، وأيضاً روسيا، حتى لو تطلب هذا الأمر أن يغض الطرف عن معاناة المسلمين الإيغور في الصين، فقد سبق لبن سلمان أن قام بخيارات أصعب من قبل، كما يقول الكاتب.

المؤكد، يضيف الكاتب، أنه وبدون استراتيجية شاملة فإن فرض عقوبات على السعوديين بسبب مقتل خاشقجي، هو مجرد إجراء للتنقية الأخلاقية، وليس سياسة خارجية، إنه أمر يتعلق بكيفية شعور الأمريكيين تجاه أنفسهم وليس من أجل إحداث تغيير في الرياض، وسبب ذلك أن عالم اليوم متعدد الأقطاب، فعندما ترفض واشنطن فإنه يمكن للسعودية الذهاب إلى بكين، كما فعل بن سلمان، أو موسكو أو دلهي.

ويرى أنه وبعد نحو عقدين من هجمات 11 سبتمبر، فإن الولايات المتحدة مازالت تفتقر لسياسة واستراتيجية شرق أوسطية، فاستراتيجية الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران تختلف عن استراتيجية ترامب، الذي تختلف سياسته مع السعودية وإسرائيل عن سياسة سلفه.

ويختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن الاستنتاج الذي لا مفر منه، هو أن بن سلمان على استعداد ليس لشطب الإيغور ومعاناتهم من قاموسه وإنما حتى لو أضطر أن يشطب الولايات في سبيل تحقيق مصالحه، ومن هنا لا بد من استراتيجية أمريكية واضحة في الشرق الأوسط.