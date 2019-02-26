شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البحسني يعرب عن إرتياحه لتسليم مساكن مدينة الشيخ خليفة للمتضررين والان مع التفاصيل

أعرب محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، عن الارتياح بتدشين تسليم مدينة الشيخ خليفة السكنية بمنطقة فوة للمتضررين من إعصار عام 2008م.

وقال إن هذا اليوم يعد من أسعد الأيام للمواطنين المتضررين الذين يستلمون منازلهم بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات، وإن مواطني حضرموت عامة تغمرهم الفرحة بهذه المكرمة الإماراتية التي ستسهم في حل معاناة الكثير من المتضررين من إعصار سيول عام 2008م.

وتقدم المحافظ البحسني، بخالص الشكر والعرفان لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المكرمة وعلى الدعم والمساندة الدائمة لحضرموت ولبلادنا .

كما تقدم بخالص الشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تواصل جهودها بشكل مستمر لخدمة الإنسانية في شتى بقاع العالم، مباركاً للأسر المتضررة استلامها لمنازلها التي ستصبح مأوى وسكن مستقر لهم ولأفراد عائلاتهم.