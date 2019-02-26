شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الحكومة يكشف مراوغات الميليشيات في لجنة إعادة الإنتشار والان مع التفاصيل

كشف فريق الحكومة في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، مراوغات ميليشيا الحوثي الإنقلابية في تنفيذ أولى مراحل إعادة الإنتشار والمتمثلة بالإنسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى .

وذكر صادق دويد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية بحسب موقع العين الإخبارية، أن أن مليشيات الحوثي تنصلت من الاتفاق حول المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولوم.

وأوضح دويد "أن الحوثيين أعلنوا موافقتهم على البدء بإعادة الانتشار، الإثنين، من ميناءي الصليف ورأس عيسى وفق اتفاق السويد، لكنهم تنصلوا من تنفيذ ذلك".

وحول سؤال "العين الإخبارية" بشأن احتجاج قيادات مليشيا الحوثي قبل ساعات من بدء التنفيذ واعتبار الخطوة (1) إجراءً من طرف واحد، ردّ عضو الوفد الحكومي اليمني، العميد ركن صادق دويد، قائلا: اتفقنا خلال الجولة الرابعة من اجتماع لجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسجارد أن يكون تنفيذ هذه الخطوة من الحوثيين، والخطوة (2) من طرفنا.

ووصف دويد تنفيذ الخطوة الثانية بـ"الجريئة"، لافتا إلى أن لوليسجارد أبلغ الوفد الحكومي اليمني بتأجيل تنفيذ الاتفاق المقرر الذي يلزم الحوثيين بالانسحاب.

في غضون ذلك، أكد العميد الركن أحمد الكوكباني أن مليشيات الحوثي كانت ملزمة، الإثنين، بالخروج من ميناءي رأس عيسى والصليف بمسافة قليلة تقدر 5 كيلومترات.

وأشار قائد اللواء الأول بالمقاومة التهامية لـ"العين الإخبارية"، إلى أن المرحلة الأولى تتكون من خطوتين، وقد تنصل الحوثيون من تنفيذ الخطوة (1)، على الرغم من أنها ليست ذات أهمية كون المسافة قليلة.

ولفت إلى أن التنصل الحوثي جاء رغم عدم الاتفاق على عودة السلطات المحلية والأمنية، لكن الوفد الحكومي تلقى طمأنة من رئيس لجنة إعادة الانتشار لوليسغارد بالاتفاق حول ذلك في اجتماع الجولة الخامسة.

وأشار إلى أن "مليشيا الحوثي لم ينفذوا ما التزموا به خلال الاجتماع"، موضحا أن واجب "مايكل لوليسيجارد" الإشراف والتحقق ثم يقوم وفد الحكومة بالتحقق.