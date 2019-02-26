شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وزير خارجية إيران المستقيل في آخر مقابلة صحفية له؟ والان مع التفاصيل

هاجم وزير الخارجية الإيراني المستقيل، محمد جواد ظريف في آخر مقابلة صحفية له ما أسماه "الصراع الحزبي" .

وقال محمد جواد ظيف فى مقابلة نشرتها صحيفة الجمهورية الإسلامية اليوم الثلاثاء بعد يوم من إعلانه الاستقالة إن الصراع بين الأحزاب والفصائل فى إيران له تأثير "السم القاتل" على السياسة الخارجية.

وتشير تصريحات ظريف إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة عارضت دوره فى التفاوض على الاتفاق النووى التاريخى مع القوى الكبرى عام 2015.

وقال ظريف فى المقابلة "يتعين علينا أولا أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل... السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل". ولم يقبل الرئيس حسن روحانى رسميا الاستقالة التى أعلنها ظريف على إنستجرام أمس الاثنين.

وأعلن ظريف، مهندس الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015 والذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، استقالته من منصبه فجأة يوم الاثنين على صفحته على موقع إنستجرام، دون أن يذكر أسبابا محددة لقراره.

ولعب ظريف دور الريادة في الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المالية الدولية عنها.

وقد تعرض لهجوم من المحافظين المناهضين للغرب في إيران، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو الماضي، وأعادت فرض العقوبات على اقتصاد إيران وصناعة النفط التي تعد شريان الحياة لاقتصادها والتي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق.