شكرا لقرائتكم خبر عن حمد بن جاسم يعين نفسه دبلوماسياً في لندن هرباً من رشوة باركليز والان مع التفاصيل

تحول رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، إلى دبلوماسي بسبب قضية الرشوة التي تورط فيها مع بنك باركليز البريطاني، حيث تعدى حدود الفساد والابتزاز ليصل إلى مرحلة التزوير، إذ عين نفسه في وظيفة دبلوماسية بالسفارة القطرية في لندن، بهدف تحصين نفسه من الملاحقات القضائية.

وبلغ الجدل في بريطانيا أوجهه من فساد رموز إمارة الإرهاب التي تخطت حدود الدويلة الصغيرة لتمتد إلى أوروبا، قبل أن يتكشف غرق حاشية الأمير القطري في مستنقع الابتزاز والتزوير، حيث تتوالى التساؤلات عن الوضع القانوني لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، بعد تجاهل إدراجه في المحاكمة.

وكان القاضي روبرت جاي الذي ينظر القضية قد خاطب في وقت سابق هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك الملكية، إلى أنه من البديهي أن يتم إدراج الطرف الثاني في الاتفاقات المشبوهة، في سياق محاكمة 4 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز بتهم الكذب والتزوير في محررات رسمية بهدف التحايل للتستر على رشاوى وعمولات سرية لحمد بن جاسم، أو الشيخ "اتش بي جي" كما تطلق عليه الصحافة البريطانية.

لكن تعيين بن جاسم نفسه موظفا دبلوماسيا بالسفارة القطرية بلندن في منصب أقل مما كان عليه في السابق، من أجل منحه الحصانة الدبلوماسية حتى لا تتم محاكمته ولا تتخذ بحقة إجراءات قانونية على خلفية قضية الرشوة المالية الكبيرة التي تحصل عليها من بنك باركليز، أثار الحيرة والقلق في بريطانيا.

وتباينت وجهات النظر في بريطانيا حول ما إذا كان التحايل بمنح حصانة دبلوماسية شكلية للحماية من العقاب على جرائم بعضها جنائي يمكن أن يكون مصوغا للإفلات من إقرار العدالة بالمحاكم البريطانية، وذهب البعض الآخر إلى التساؤل بماذا إذا الشيخ "اتش بي جي" الذي سيبلغ سن الستين خلال أقل من عامين، سيخرج إلى التقاعد أو يهرب إلى بلد آخر لا يرتبط مع بريطانيا باتفاقية تسليم المجرمين المدانين.

واعتبر بريطانيون أن سماح الحكومة البريطانية بمثل هذا التحايل والتلاعب الذي يمس إقرار العدالة وحماية حقوق المودعين، من دافعي الضرائب البريطانية في بنك باركليز غير مقبول، مؤكدين أنه يجب على حكومة تيريزا ماي أن تصدر قرارا باعتبار "إتش بي جي" شخصا غير مرغوب فيه، إذا لم يصدر أمر قضائي بتجريده من الحصانة المزيفة.

وتأمل الآراء الأكثر تفاؤلا في أن يتم التواصل بين الخارجية البريطانية والقطرية لرفع الحصانة الدبلوماسية عن بن جاسم، من أجل أن يمثل أمام القضاء وأن يلقى محاكمة عادلة ويتم تبرئة ساحته ما لم يكن قد ارتكب جرما.

وكان حمد بن جاسم قد أفلت سابقا من المقاضاة أمام المحكمة العليا البريطانية في قضية اختطاف وتعذيب فواز العطية، وهو مواطن بريطاني وناطق رسمي سابق باسم قطر.

وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته "تشالنجر" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري الذي ضخ 7 مليارات جنيه استرليني.

وكشف الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية التي استمعت إليها هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك كراون البريطانية في لندن، خلال جلسات محاكمة مسؤولي بنك باركليز الأربعة السابقين، المزيد من الخبايا والأسرار حول الصفقات المشبوهة التي تم عقدها مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم عام 2008، والتي حصل بمقتضاها على رشاوى وعمولات سرية بلغت 322 مليون جنيه إسترليني.