شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات في الأردن تشرف على "حملة الشتاء" للاجئين السوريين والان مع التفاصيل

أشرفت سفارة دولة الإمارات في عمان على تنفيذ "حملة الشتاء" المقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية للاجئين السوريين في الأردن.

وقام المستشار بسفارة الإمارات في عمان، فيصل أحمد آل مالك، الإثنين، بتوزيع بطانيات وملابس ولوازم شتوية على مستحقيها من اللاجئين السوريين بالأردن، ضمن الحملة التي تنفذها المؤسسة بالأردن، وذلك بمقر الجمعية الأردنية لرعاية وتأهيل الأيتام والفقراء شرقي العاصمة عمان.

وأكد آل مالك، حرص دولة الإمارات على مساعدة الأشقاء السوريين وتقديم كل ما أمكن، للتخفيف من أعبائهم المعيشية، حتى يعودوا سالمين غانمين إلى بلدهم الشقيق سوريا.

وشدد على جهود الإمارات في مساندة الأردن وتحمل ولو جزء من أعباء الاستضافة سواء في الإيواء من خلال وجود المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين المتكامل بمنطقة مريجيب الفهود شرق مدينة الزرقاء، كذلك المستشفى الميداني الإماراتي بمحافظة المفرق شمال المملكة.

بالإضافة إلى أشكال التعاون والمساندة العديدة من خلال المبادرات والبرامج والحملات المتواصلة التي تنفذها الهيئات والمؤسسات والجمعيات الإماراتية المتخصصة والمعروفة بجميع محافظات الأردن، ومن ضمنها المبادرات والبرامج الخيرية التي نفذتها مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية التي تتمثل حالياً بحملة الشتاء على اللاجئين السوريين.

كما تحدث المستشار فيصل آل مالك عن المكون الإنساني والأخلاقي الأساسي في سياسة الإمارات تجاه الأشقاء والبشرية جمعاء، لا سيما أن الإمارات أعلنت أن هذا العام هو عام التسامح، بهدف نشر المحبة والخير والتعاون وقبول الآخر والانفتاح على الثقافات ونبذ الكراهية والتطرف والإرهاب.