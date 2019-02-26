شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة الدراسات الخاصة ببناء مجمع الدوائر الحكومية في تريم بحضرموت والان مع التفاصيل

اجتمع مدير عام تريم بمحافظة حضرموت المستشار القانوني خالد عوض هويدي مع إدارة الأشغال العامة والطرق، اليوم الاثنين، بحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس سالم يعمر، والمهندس زين العيدروس، والمهندس أبو بكر سقاف بلفقيه، ورئيس لجنة التخطيط والتنمية الأستاذ علي خميس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الأولية الخاصة ببناء مجمع الدوائر الحكومية بالمديرية من قِبل المهندسين والسلطة المحلية بتريم، وتبادل الأفكار بهدف إغناء الدراسات المعدة والمخول بها مكتب الأشغال العامة والطرق. وفي ذات السياق، أكد مدير عام تريم حرص السلطة المحلية على سرعة تطبيق هذه الدراسات على أرض الواقع بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمتابعات لدى إدارات المكاتب التنفيذية في المديرية.

وثمّن جهود السلطة المحلية بالوادي والصحراء ممثلة بالوكيل عصام حبريش الكثيري والوكلاء المساعدين على اهتمامهم بمدينة تريم. يُذكر أن وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء كان قد زار تريم منتصف الأسبوع الماضي، ووجه بإعداد دراسة لبناء مجمع الدوائر الحكومية.