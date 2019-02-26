شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وثائق مسربة تكشف: 232 صحفيًا فى سجون تركيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات
كشفت وثيقة أمنية تركية مسربة، نشرها المرصد السويدى “نورديك مونيتور” أمس الإثنين، أن 19 صحفيًا تركيًا قيد الاعتقال، تعرضوا لعمليات استجواب غير إنسانية طالت نساءهم وأطفالهم.
وأضاف الموقع أن المدعي العام التركي كان تونكاى وقع الوثيقة بتاريخ 19 ديسمبر 2016، وشدد على أن تبقى سرية.
وكشفت الوثيقة أن الشرطة كان مطلوبًا منها أن تستجوب أقارب 19 صحفيًا وإعلاميًا، بمن فيهم الأطفال والأمهات والنساء، ويتضمن الكشف عائلات (أكرم دومانلى، رئيس التحرير السابق لجريدة زمان، ونازلى إيليشاك 75 عاما، المسجونة منذ 29 أغسطس 2016، والصحفى أحمد حصرى آلتان، وشقيقه محمد حسن آلتان، اللذين حُكم عليهما بالمؤبد).
كما تُظهر الوثيقة أسماء الصحفى الاستقصائى محمد بارنسو ، وأيضًا إمرالله اوسلو، وتونكاى أوبشن، وبولنت كينيس، والمراسل التلفزيونى سمستين إيفي، والمحرر الثقافى السابق فى جريدة زمان على قولاق، والأستاذ الجامعى عثمان أوزوى والناشر الصحفى علاء الدين كايا.
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