حذرت "اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات" في السعودية من أن إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو الميسر أو نشرها أو ترويجها تعرض مرتكبها للسجن.
وأكدت اللجنة أن من تتم إدانته بارتكاب هذه الأعمال سيعرض نفسه إلى عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو إلى إحدى العقوبتين.
وطالبت اللجنة المواطنين التقيد بالنظام العام وعدم مخالفة التعليمات، لتجنب هذه العقوبات.
وتسعى "اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات" إلى حماية التحكم في المحتوى الرقمي غير الأخلاقي، وتفشي الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة.
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات صارمة على نشر المواد الإباحية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.