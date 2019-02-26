إدانة ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان بالاعتداء على أطفال!

اسماء السيد - أعلنت محكمة أسترالية الثلاثاء أن الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان، أدين بالاعتداء جنسيًا على أطفال في أستراليا، ليصبح بذلك أرفع مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يُدان بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرين.

"الخليج 365": قالت محكمة ملبورن (جنوب) إن الكاردينال، البالغ من العمر 77 عامًا، أُدين بالاعتداء جنسيًا على طفلين، كانا عضوين في جوقة الإنشاد الديني في كاتدرائية ملبورن، في تسعينيات القرن الماضي، وكان عمرهما يومها 12 و13 عامًا.

رفع حظر النشر

وأوضحت المحكمة أن حكم الإدانة صدر في ديسمبر الفائت، لكن حظر النشر في هذه القضية لم يُرفع سوى الثلاثاء. وكان كبير أساقفة أستراليا دفع ببراءته من هذه التهم، خلال محاكمة أولى انتهت في سبتمبر، من دون أن تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأن إدانته أو تبرئته، الأمر الذي استدعى إجراء محاكمة ثانية انتهت في 11 ديسمبر بإدانته.

يومها أمر القاضي بحظر النشر في هذه القضية، حمايةً لأعضاء هيئة محلفين أخرى، تم تشكيلها للنظر في قضية ثانية، كان مفترضًا أن يُحاكم فيها الكاردينال بيل.

لكن النيابة العامّة صرفت في نهاية المطاف النظر عن هذه المحاكمة الثانية، الأمر الذي دفع القاضي إلى رفع حظر النشر في القضية.

محاموه سيستأنفون الحكم

ولم تقرر المحكمة بعد العقوبة التي ستنزلها بالكاردينال، بعدما أُدين بجريمة الاعتداء جنسيًا على قاصرين، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة الأربعاء. لكنّ محامي الدفاع عن الأسقف المُدان أعلنوا لوكالة فرانس برس أنهم يعتزمون استئناف حكم الإدانة.

وكان الكاردينال بيل أخذ إجازة من مهامه في الفاتيكان، لكي ينصرف للدفاع عن نفسه، لكنه لا يزال رسميًا وزير اقتصاد الكرسي الرسولي، وهو ثالث أعلى منصب في دولة الفاتيكان.

