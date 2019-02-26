جدل واسع بعد نشر "عبدالعال" أسماء النواب المتغيبين.. ماذا حدث؟

مصراوي - كتبت- ميرا إبراهيم:

أثار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جدًلا واسعًا، الاثنين، في المجلس بإعلانه أسماء 145 نائبًا تغيبوا عن الجلسة العامة، وعرضها على الشاشة الداخلية للبرلمان، وتهديده لهم، بقوله: "النواب اللي مبصموش هننشر الأسماء في الصحافة عشان الناخبين في الدواير يعرفوا اللى انتخبوه بيجيوا ولا مبيجوش".

أسماء الأعضاء التي نُشرت بالشاشة لم تكن من المتغيبين الدائمين، لكنهم لم يوقعوا بالبصمة خلال جلسة اليوم، فمنهم من حضر الجلسة دون بصمة، أو لم يلحق دخولها فتواجد بالمجلس.

حالة الجدل دفعت المستشار أحمد سعد...