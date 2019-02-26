كشف مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، لوكالة "فارس" أن سبب استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف هو عدم التنسيق معه في مكتب الرئيس حسن روحاني بشأن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى طهران.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"فارس": سبب استقالة ظريف هو عدم التنسيق معه بشأن زيارة الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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