جنبلاط: ظريف ضحية المتشددين في الجمهورية الاسلامية الإيرانية

علق رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على إستقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من منصبه، قائلا: "ستفقد الدبلوماسية الايرانية ابرز رموزها الا وهو محمد جواد ظريف الذي كان مهندس الاتفاق النووي بين ايران والغرب"، معتبرا أنه "ضحية المتشددين في الجمهورية الاسلامية الذين عارضوا التسوية اساسا ويتحكمون بالقرار وبين الصقور في اميركا واسرائيل الذين يرفضون مبدأ التسوية. هذه ملاحظات مراقب".

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