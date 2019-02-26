جبق: لن يكون هناك تداعيات على وزارة الصحة بسبب القرارات البريطانية

لفت وزير الصحة العامة جميل جبق، الى أن "حكومة لبنان هي حكومة وحدة وطنية تعنى بالشأن الداخلي وحزب الله يشكل شريحة كبيرة من الشعب"، مشيرا الى أن "عملنا في وزارة الصحة هو عمل صرف خدماتي وليس لدي عمل سياسي داخلي في حزب الله فأنا طبيب".

ورأى جبق في حدث اذاعي أنه "لن يكون هناك تداعيات على وزارة الصحة بسبب القرارات البريطانية وجميع الأفرقاء السياسيين أعلنوا الحرب على الفساد"، مؤكدا أن "كل المستشفيات والمرافق العامة التابعة لقطاع الصحة ستكون ضمن جولاتنا".