أعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "تقدمت باقتراح قانون، باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، يحول مسؤولية الضمان الإلزامي، من شركات التأمين الخاصة، إلى وزارة الصحة العامة، حماية للمواطن من ابتزاز وتهرب بعض الشركات من مسؤولياتها، وتعزيزا لمداخيل وزارة الصحة العامة والمستشفيات المتعاقدة معها، بعد أن تفاقمت الشكاوى".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله:تقدمت باقتراح قانون يحول مسؤولية الضمان الإلزامي من شركات التأمين لوزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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