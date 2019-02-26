بيلوسي: نستعد لإصدار تشريع لإلغاء إعلان ترامب حالة الطوارىء

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تحضير تشريع في الكونغرس لإلغاء إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ لتمويل بناء جدار على طول الحدود الجنوبية. ونقلت قناة "الحرة" الأميركية عن بيلوسي قولها "إن التشريع المنتظر لا يستند إلى أسس حزبية بل إلى مرجعيات وطنية"، موضحة أن السلطة التشريعية لا يمكن أن تسمح لنظيرتها التنفيذية بالاعتداء على الدستور ومبادئ فصل السلطات .

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