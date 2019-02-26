ظريف: الصراع الداخلي والتشرذم هو السم القاتل لإيران

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن "الصراع الداخلي والتشرذم هو السم القاتل لإيران"، مشيراً إلى أن "الصراعات الحزبية هي السم القاتل لسياسة إيران الخارجية".

وكان ظريف قد أعلن في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم استقالته من منصبه، قائلا: "اعرب عن شكري الجزيل للشعب الايراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية واقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة".

فيما كشف في تصريحات لموقع "انتخاب" سبب قراره بالاستقالة، عازيا السبب الى تغييبه عن لقاءات رئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران مع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني. وقال ظريف إنه "عقب انتشار صور اجتماعات اليوم، لم يعد لجواد ظريف قيمة كوزير الخارجية أمام العالم".