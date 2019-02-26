شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" يطالب بعودة الدعم المادى للأحزاب واعتبارها من مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، مطالبته للدولة المصرية بإعادة النظر للأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية، مرة أخرى نظرة مختلفة لإعادة تقديم الدعم المادى لتلك الأحزاب خلال الفترة المقبلة لتتمكن من الإطلاع بدورها على أكمل وجه.

وقال المهندس حازم عمر فى تصريح لـ"الخليج 365" أن حزب الشعب الجمهورى منذ انطلاقه وحتى الآن انقف 60 مليون جنيه من الانفاق الذاتى لأعضاء الحزب، وهو الأمر الذى لا يمكن تحمله خاصة وأن أعضاء الحزب مواطنين عاديين.

وتابع رئيس حزب الشعب الجمهورى تصريحه بالقول، على الدولة أن تنظر لنا كجزء من مؤسساتها وبالتالى يجب توفير الدعم المادى لها، لافتا إلى أن الحزب سبق وتقدم للحكومة بمقترح حول عودة الدعم المادى للأحزاب مرة أخرى.