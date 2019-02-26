شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال للحكومة عن مدى تناسب عدد الأطباء فى مصر بعدد السكان فى كل محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، بســـؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن النسبة الرسمية لمعدل تواجد الأطباء فى مصر بالنسبة لعدد السكان.

وقال عضو مجلس النواب، إن نقابة الأطباء، كشفت فى آخر تحديث لقاعدة البيانات الخاصة بها، عن أن معدل تواجد الأطباء بالنسبة لعدد السكان هو 1.88 طبيب لكل ألف مواطن، حيث أن إجمالى عدد الأطباء الذين مازالوا على رأس العمل، فى القطاع الحكومى 188535 طبيبا، بجانب أن إجمالى عدد الأطباء " الحر" يبلغ نحو 24300 طبيب.

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وأضاف: "النقابة كذلك، أشارت إلى أن عدد الأطباء بالقطاعين الحكومى والخاص 212835 طبيبا، وأن عدد الأطباء بالمعاشات 54012 طبيبا، منهم على الأقل 20.000 طبيب مازالوا يمارسون العمل فى القطاع الخاص، وبذلك يصبح الأطباء المؤهلون للعمل فى مصر 232835 طبيبا".

ولفت أن ما أعلنته النقابة، يأتى على الرغم من أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير صادر عنه أبريل 2018، رصد أن عدد الأطباء العاملين بالقطاع الحكومى على مستوى الجمهورية، حتى نهاية عام 2016، يبلغ نحو 355.3 ألف طبيب.

وأكد أن أرقام التقريران إذا صحت، تشير إلى أن القطاع الطبى فى مصر، يواجه تسرب فى أعداد الأطباء، ناهيك عن عدم التزام الأطباء الحالين من أساسه بالحضور فى المستشفيات الحكومية والاهتمام بالعيادات الخاصة،موجها عدد من التساؤلات عن " النسبة الرسمية لمعدل تواجد الأطباء بالنسبة لعدد السكان.. وحقيقة هروب الأطباء من القطاع الحكومى.. وما هى إجراءات مواجهة ذلك..الآليات المتبعة فى توزيع الأطباء على المحافظات المختلفة..وخطة زيادة عددهم مقارنة بالنسب العالمية".