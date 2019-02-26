البيت الأبيض: ترامب يلتقي رئيس كوريا الشمالية مساء الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام، غدًا الأربعاء، في اجتماع قصير يعقبه عشاء عمل مع المستشارين.

وأضافت أنه من المقرر أن يصل ترامب إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وفق "سبوتنيك".

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وأشارت إلى أنه في صباح يوم الأربعاء، سيعقد الرئيس الأمريكي اجتماعًا مع القادة الفيتناميين قبل بدء القمة مع زعيم كوريا الشمالية في مساء نفس اليوم.

وأوضحت أن مباحثات ترامب مع كيم جونج أون سوف تستكمل يوم الخميس.

يذكر أن القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي عقدت في يونيو عام 2018 حيث أكد الطرفان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. ​