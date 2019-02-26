محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام، غدًا الأربعاء، في اجتماع قصير يعقبه عشاء عمل مع المستشارين.
وأضافت أنه من المقرر أن يصل ترامب إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وفق "سبوتنيك".
وأشارت إلى أنه في صباح يوم الأربعاء، سيعقد الرئيس الأمريكي اجتماعًا مع القادة الفيتناميين قبل بدء القمة مع زعيم كوريا الشمالية في مساء نفس اليوم.
وأوضحت أن مباحثات ترامب مع كيم جونج أون سوف تستكمل يوم الخميس.
يذكر أن القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي عقدت في يونيو عام 2018 حيث أكد الطرفان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب يلتقي رئيس كوريا الشمالية مساء الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.