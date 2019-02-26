وفد من الفاتيكان في أسيوط لوضع حجز أساس كاتدرائية الكاثوليك

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - (الخليج 365):

أنهت الكنيسة الكاثوليكية في محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، استعداداتها لاستقبال الكاردينال ساندري لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، والوفد المرافق له، في زيارة قصيرة إلى الكاتدرائية ومكاتب الإبراشية، كما سيلتقي نيافته بالكهنة وأعضاء الرهبانيات في دير درنكة ويشهد عدة فعاليات.

وقال الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة تستقبل الكاردينال ساندري لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان، للمشاركة في التدشين الرمزي لوضع حجر الأساس لكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة ناصر غرب أسيوط، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، كما سيتم زيارة مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، في إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

يذكر أن الكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية في روما والمبعوث الخاص لقداسة البابا فرنسيس، يزور مصر، وعدد من الإيبارشيات بالمحافظات المختلفة، في الفترة بين 24 فبراير حتى 4 مارس 2019، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزي والملك الكامل الأيوبي.​