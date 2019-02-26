بمشاركة 50 ضابطا.. تفتيش 4 آلاف منزل بحثا عن مراهقة مختفية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

بحثت الشرطة البريطانية في أكثر من 4 آلاف منزل من أجل العثور على مراهقة مختفية تدعى ليا كروشر .

ولا تزال ليا كروشر (19 عاما) متغيبة منذ 10 أيام، بعد أن شوهدت لآخر مرة من قبل والديها في 14 فبراير الحالي في منزلهم بوادي إيمرسون بمدينة ميلتون كينز بانجلترا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن كاميرات المراقبة أظهرت ليا وهي تسير في ممر باتجاه عملها يوم 15 فبراير الجاري، فيما شاركت شرطة وادي التيمز وتضم أكثر من 50 ضابطا وموظفا في عمليات البحث التي غطت مناطق متعددة في ميلتون كينز.