«أمل» تنفي

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تعقيباً على التقرير المنشور في «الأخبار» يوم السبت 23 شباط 2019، تحت عنوان «الانتخابات الفرعية في طرابلس: الكل في انتظار ميقاتي؟»، نفت مصادر في حركة أمل ما نقلته «الأخبار» عن مصادر في تيار المستقبل حين سُئلت عن المقصود من الغدر السياسي الذي تعرض له التيار، ولمّحت إلى دور سلبي للرئيس نبيه بري في قرار المجلس الدستوري الأخير. وأكدت مصادر «أمل» أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، إذ إن أحداً من جانب رئيس الحكومة سعد الحريري لم يأتِ على ذكر الأمر، «بل على العكس، هناك تأكيد بأن هذا الكلام لا يطالنا، لا من قريب ولا من بعيد».
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