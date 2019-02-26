توقعات الأبراج ليوم February 26, 2019

برج الحمل

مهنياً: ترقية قريبة في طريقها إليك، ما يتسبب بغيرة زملائك في العمل، فحاول ألا تلتفت إلى ذلك وركّز على تأدية مهامك على أكمل وجه كما اعتاد منك أرباب العمل

عاطفياً: شريك حياتك يقع في بعض المشاكل، فحاول أن تكون إنساناً ذكياً وتصرف بحكمة، وحاول أن تنهي هذه المشاكل

صحياً: حاول أن تتجنب تناول المشروبات الغازية بكثرة حتى لا تصاب بمشاكل في الكبد

برج الثور

مهنياً: لن تقدم اليوم على أي مغامرة مهنية، وحاول أن تعيد النظر في بعض القرارات، فقد تعيش إحباطاً موقتاً

عاطفياً: اضطرابات في علاقتك بالشريك لانعدام الثقة شبه الكامل بينكما، عليك الإسراع في ضبط الوضع والحد من التطورات السلبية

صحيًا: تبقى بصحة جيدة إذا استمررت فى ممارسة الرياضة بشكل يومي

برج الجوزاء

مهنياً: تتميز بأنك لا تستسلم للفشل على الدوام وترى أنك قادر على فعل الجديد والمبتكر طوال الوقت

عاطفياً:عليك في الأيام المقبلة تقديم الكثير من الأفكار المبتكرة حتى تكون حياتك العاطفية في أمان من التهديد بالانتهاء بسبب تكرار الخطأ نفسه أكثر من مرة

صحياً:أنت قادر على أن تكون حياتك الصحية أفضل ببعض التعليمات البسيطة، ولكن لها مفعول كبير

برج السرطان

مهنياً: تمتلك أفكاراً إبداعية متنوعة، وهذا يكون حاسماً في مصلحتك عند أي تعديلات في مواقع العمل

عاطفياً: إذا كنت مرتبطاً تشجع الأجواء المحيطة بك على إدخال روح المرح والتنويع على حياتك

صحياً: شجّع نفسك للقيام بالحركات الرياضية التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة طوال اليوم

برج الأسد

مهنياً: تحتل منصباً مهنياً: مهماً، ويجب أن تكون أكثر حرصاً وحساسية حتى تواجه المواقف الصعبة في العمل

عاطفياً : تمر بأزمة عاطفية مع الشريك بسبب غيرتك الشديدة عليه، لذا يجب أن تبتعد عن هذا الأسلوب، فالشريك أصبح يشعر بالضيق منه

صحياً: تواجه مشاكل بسيطة في الجهاز الهضمي ومشاكل عصبية، وتكون ضعيفاً أوغير حيوي فلا تعرّض نفسك للإرهاق

برج العذراء

مهنياً: تتحكم في انفعالاتك جيدًا وتحب السيطرة على كل شيء حولك، وتعتبر أنك صاحب الرأي الحكيم والمتزن في محيط عملك

عاطفياً تهتم بالشريك جيدًا وتحب أن تظهر له حبك لكن باعتدال، وتتعامل مع المشاكل التي تواجهانها بعقلانية وتفاهم دون اللجوء إلى العصبية

صحياً: بسبب هدوئك وثبات انفعالك لا تصاب بالتوتر أو بأي نوع من أنواع الاكتئاب، وتحافظ على صحتك ومظهرك جيدًا بسبب التزامك ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة المغذية

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برج الميزان

مهنياً: يفرض عليك أرباب العمل بعض الآراء التي تراها غير متوافقة مع أفكارك وإبداعاتك، لذلك لا تدع هذا يحبطك وكن قويًا في اتخاذ القرار

عاطفياً: لديك فرصة للإفصاح عن مشاعرك لأول مرة لأحد الأشخاص، وقد تجد رداً إيجابياً منه، وتنطلق في بداية علاقة عاطفية جديدة

صحياً: تتمتع بصحة جيدة، من الناحية الجسمانية والنفسية، حتى إنهما تساعدانك على ممارسة التمارين الرياضية

برج العقرب

مهنياً: تطورات إيجابية مهنياً، واستيضاح الأمور ضرور لجلاء الصورة أكثر

عاطفياً: الشريك لن يعيق مشاريعك البعيدة عن الحب، وهو أكثر من يعلم بما تخطط له للمستقبل

صحياً: إملأ الفراغ بممارسة الرياضة أو بأي نشاط من شأنه إفادتك صحياً

برج القوس

مهنياً: لا تستسلم لمجرد سماعك انتقادات تطال طريقة عملك، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى الهدف

عاطفياً: لا تحمّل الشريك هموم مشاغلك المهنية، فهو غير مسؤول عن أمور لا صلة له بها

صحياً: اللياقة والنشاط البدني، إلى جانب التغذية السليمة، عوامل مهمة للحفاظ على نمط حياة صحي

برج الجدي

مهنياً: العمل تحت الضغط قد يوقعك في بعض الأخطاء، فكن حذراً لتتجاوز هذه المرحلة

عاطفياً: البحث في دفاتر الماضي قد يسبب لك المشاكل، فلا تترك نفسك أسيراً له

صحياً: الراحة الفكرية مهمة جداً من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر

برج الدلو

مهنياً: التحرّك السريع يوفّر عليك المطبّات ويخلصك من العوائق ويساعدك على تعزيز موقعك

عاطفياً: في حال كنت تعيش مع شريك فقد تشهد علاقتك به تغيرات كبيرة لكنها تكون نحو الأفضل فاطمئن

صحياً: إذا كنت متعباً بعض الشيء حاول الخروج أكثر والاحتفال مع الأصدقاء فهذه هي الوسيلة الفضلى للراحة واستعادة نمطك الاعتيادي

برج الحوت

مهنياً: مجالك الحساس يسلّط الضوء على شخصيتك ويبقيك عرضة لحسد الآخرين ومحاولة النيل منك، فكن حذراً

عاطفياً: إذا طلب منك الشريك مشاركته في حل بعض المشاكل، لا تتردد في ذلك

صحياً: تجنب كل ما يسبب الأذى لصحتك، أو يعرضك للإصابة بالأمراض