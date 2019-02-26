كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخارجية الأمريكية: نتابع عن كثب استقالة وزير الخارجية الإيرانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "تتابع عن كثب" تقارير استقالة وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، مهندس الاتفاق النووى الذى أبرم فى 2015- بحسب ما نشرته "رويترز"

وأعلن ظريف، على نحو مفاجئ استقالته أمس الإثنين، على موقع "إنستجرام" لكنه لم يقدم تفاصيل عن القرار.

وأكدت الخارجية: "نتابع عن كثب تقارير استقالة وزير الخارجية الإيراني... ليس لدينا مزيد من التعليقات فى الوقت الراهن".