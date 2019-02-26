كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي يكشف السبب الحقيقي لاستقالة وزير الخارجية الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد العناني، المتخصص في الشأن الإيراني، إنّ استقالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لم تأت هكذا بمحض الصدفة، مشيرا إلى أن هناك أسباب كامنة وراء تلك الاستقالة.

وأضاف العناني في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، من بين الأسباب التي أدت إلى استقالة "ظريف"، وجود ضغوطات تمارس عليه من قبل الحرس الثورى والمحافظين، خاصة بعد إبداء الموافقة حول الانضمام لمجموعة العمل الدولية "فاتف".

وذكر العناني معلقاً على استقالته المفاجئة، أن "ظريف" يستشعر التدخل في إرداته من قبل الحرس الثوري الإيراني، بل وفرض توجهات معينة، وإملاءات عليه، وهي ما أدت في النهاية إلى إعلان استقالته بهذا الشكل المفاجئ.