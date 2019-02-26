واشنطن: لن نغير موقفنا إزاء إيران ويجب عليها التصرف كدولة "طبيعية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، موقف بلاده الثابت إزاء إيران وأنشطتها الإرهابية في العالم، قائلا: "سياسة واشنطن إزاء إيران لن تتغير".

وأضاف بومبيو، في تغريدة له على توتير، أنه "يجب على النظام في طهران التصرف كدولة "طبيعية" مع شعبه.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال، في ختام مؤتمر وارسو مؤخرا، إن هناك حاجة للمزيد من العقوبات على النظام الإيراني.

وانتقد النظام الإيراني الذي وعد شعبه بالرخاء، وأصبحت تلك الوعود أكاذيب.



Advertisements





وكانت العاصمة البولندية قد شهدت على مدار يومي 13 و14 فبراير/شباط الجاري، مؤتمرا دوليا برعاية أمريكية لبحث سبل التصدي لإرهاب طهران، وآلية مكافحة الإرهاب، وذلك بمشاركة نحو 70 دولة.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، الإثنين، إنهم بدأوا الإجراءات الإدارية لتمديد العقوبات المفروضة على إيران بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

تشمل العقوبات 82 شخصا من مسؤولي النظام الإيراني وإحدى المؤسسات، إضافة إلى حظر تصدير معدات قد تستخدم في القمع الداخلي وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات.