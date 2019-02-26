شكرا لقرائتكم خبر عن «كشر حجة» تستغيث.. قتل وتجويع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن ائتلاف المنظمات الحقوقية أمس (الإثنين)، مقتل وإصابة 105 مدنيين من قبائل حجور في قصف عشوائي لمليشيا الحوثي على قرى ومناطق مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. وأكد أن الأطفال والنساء أكثر تضرراً منذ بدء الهجوم على مناطق القبائل مطلع الشهرالجاري. وحذر مصدر مسؤول في الائتلاف في تصريحات صحفية، أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا جراء الحصار المفروض على المدنيين في كشر بسبب منع مسلحي الحوثي 15 محاولة لقوافل إغاثة من الدخول إلى المناطق المحاصرة محملة بالغذاء والدواء، كما منع الحوثيون دخول صهاريج مياه الشرب التي تحملها الشاحنات والقادمة من مديرية مستبأ وعددها 25 شاحنة ما أجبر سائقي الشاحنات على الانسحاب. وقال المصدر إن الاحتياجات الإنسانية للغذاء والدواء والمستلزمات الطبية للمستشفى الميداني، تتزايد كل يوم، موضحاً أن المنظمات وثقت مقتل وإصابة 105 مدنيين، ونزوح أكثر من 900 أسرة (ما يقارب 5 آلاف فرد) إلى مناطق قارة ووشحة ومستبأ في ظروف إنسانية كارثية. ولفت إلى أن 60 من الممتلكات الخاصة جرى تدميرها وتنوعت بين متاجر ومنازل مدنيين، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل لوضع حد للمجازر التي ترتكبها مليشيا الحوثية وتصل إلى جرائم الإبادة بحق المدنيين.

ويتعرض أكثر من 75 ألف نسمة حسب آخر إحصاء سكاني في 2004 للتجويع، خصوصاً أنهم يقطنون مناطق جبلية شاهقة بعيدة عن المياه وبحاجة إلى الإمداد المتواصل.