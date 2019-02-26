شكرا لقرائتكم خبر عن سورية: معركة أخيرة ضد فلول «داعش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسطنبول)

عزت مصادر مطلعة في «قوات سورية الديموقراطية» سبب توقف المعركة الأخيرة ضد «داعش» إلى الانهماك في نقل المدنيين الفارين من مناطق التنظيم الإرهابي خلال المعارك السابقة. وكشفت المصادر لـ«الخليج 365» عملية عسكرية مرتقبة، وصفتها بالأخيرة ضد ما تبقى من فلول التنظيم، لافتة إلى أن عمليات التحصن بالمدنيين لا تزال أسلوب التنظيم المعتاد، إلا أنه فور الانتهاء من تأمين الفارين ستشن قوات «قسد» عملية عسكرية كاسحة لاجتثاث التنظيم من معاقله.

واعتبر أن تنظيم داعش فقد القدرة على القتال الآن، وما زال يحاول التفاوض من أجل كسب الوقت وهروب العديد من قياداته عبر طرق التهريب في الصحراء. من جهة ثانية، لا تزال الخلافات قائمة حول المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها على الحدود السورية - التركية بعمق يتراوح بين 30 - 32 كيلومترا بسبب تباين الآراء الأمريكية - التركية حول من يحكم هذه المنطقة. وبحسب ما تداول من نقاشات أمريكية - تركية، فإن الجانب الأمريكي يرفض حتى الآن السيطرة التركية على هذه المناطق، فيما لمح الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية المشاركة في هذه المنطقة عبر قوات محدودة، الأمر الذي تتحفظ عليه أنقرة.

بينما تستمر الخلافات التركية - الروسية من جهة ثانية، حول مصير هذه المنطقة في ظل المطالبات الروسية بضرورة وجود الشرطة العسكرية على الشريط الحدودي، فيما تعتبر أنقرة أن هذه الحدود محاذية لتركيا وبالتالي لا بد من وجود الجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا. يذكر أن القمة الروسية - التركية في سوتشي في الـ14 من الشهر الجاري، لم تبت موضوع المنطقة الآمنة، فيما تم الاتفاق على مصير مدينة إدلب وضرورة طرد التنظيمات الإرهابية من المدينة لتجنب الحرب.