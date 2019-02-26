شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد يزور طهران ويلتقي خامنئي وروحاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (طهران)

ذكرت وكالة الأنباء السورية، أمس (الإثنين)، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد التقى المرشد الإيراني على خامنئي، والرئيس حسن روحاني في العاصمة طهران.

وأوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد أجرى «زيارة عمل إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع السوري قبل نحو 8 سنوات. وقدم الأسد خلال الزيارة شكره للجمهورية الإيرانية قيادة وشعبا على كل ما قدمته لسورية خلال الحرب».

من جهته، عبّر خامنئي عن «فخره» بدعم النظام السوري لأنه «دعم لجبهة المقاومة»، حسب تعبيره. يذكر أن إيران كانت من أول الدول التي تدخلت في الأزمة السورية بصورة علنية، وأرسلت عناصر من الحرس الثوري إلى سورية، ما ساهم في تأجيج الصراع بين القوى المختلفة هناك.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، استقالته من منصبه على صفحته بموقع إنستغرام. وكتب ظريف: «أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية».