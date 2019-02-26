شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: الأمر يخص بريطانيا وليس لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حظر بريطانيا حزب الله أمراً يخص بريطانيا وليس لبنان.

وقال في حديث لقناة (dmc) المصرية أمس (الإثنين) على هامش مشاركته في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، إن «بريطانيا تضع في الأساس الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب، والآن قد تكون أضافت الجناح السياسي. نحن نرى أن هذا الأمر يخص بريطانيا وليس لبنان، وما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة بيننا».

وتمنى الحريري «أن ينظر البريطانيون إلى لبنان كلبنان وشعبه، لذلك يجب علينا أن نبني أفضل العلاقات مع الجميع وهذا هو الأساس لمستقبل لبنان ومصلحته».

من جهة ثانية، اعتبر مدير مركز المشرق للشؤون الإستراتيجية الدكتور سامي نادر أن الموقف البريطاني يشكل إقراراً بصحة إستراتيجية إدارة الرئيس ترمب، والالتحاق بركاب الإستراتيجية الأمريكية لمواجهة «حزب الله». وتوقع أن تشهد الأيام القادمة توسع مروحة هذه القرارات وتتحول من قرار بريطاني إلى قرار أوروبي. وتوقع في تعليق لـ«الخليج 365» أن يؤدي القرار البريطاني إلى تحولات كبيرة، خصوصا على صعيد العلاقة بين الحكومتين اللبنانية والبريطانية.