ترمب مغادرًا للقاء كيم: القمة ستكون رائعة !

اسماء السيد - واشنطن: غادر الرئيس الأميركي دونالد ترمب واشنطن الاثنين متوجها إلى فيتنام لعقد قمة تاريخية ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون اون، مؤكدا أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وغادر ترمب على متن الطائرة الرئاسية (اير فورس وان) من قاعدة اندروز عند الساعة 12,34 مساء (17,34 ت غ) متوجها إلى القمة التي ستعقد في هانوي الأربعاء والخميس.

وقبل مغادرته البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأميركي عن تفاؤله بأن القمة ستكون "رائعة جدا" مضيفا "نريد إزالة الأسلحة النووية" من شبه الجزيرة الكورية.

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ولخّص مقاربته في تغريدة قال فيها "إذا تم نزع الأسلحة النووية بشكل كامل، فإن كوريا الشمالية ستصبح سريعا قوة اقتصادية. وبدون ذلك، فسيظل الحال على ما هو".

وكان ترمب وكيم عقدا قمة تاريخية في حزيران/يونيو الماضي في سنغافورة حيث وقعا على اتفاق مشترك رمزي.

وتأتي مغادرة ترمب فيما يتجه قطار يحمل كيم ووفده من الصين إلى فيتنام.