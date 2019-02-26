الرئيس الإيراني يؤكد استقالة ظريف لكنه لن يقبلها

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):
أكد مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لكنه قال إن الرئيس لن يقبلها.
وذكر مكتب روحاني عبر صفحته على (انستجرام) إن ظريف اضطلع بعمله بشجاعة وسيظل يفعل ذلك.
وأضاف: "ظريف لن يكون وحده ونحن (الحكومة) سندعمه جميعا".
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