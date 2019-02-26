إغلاق محطتي مياه شرب بعد تسرب بقعة سولار في نيل سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - (أ ش أ):

قال اللواء مهندس محمد بدري محمدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، إن الشركة أغلقت محطتي مياه الشرب المرشحتين على النيل بقريتي "شطورة" بمركز طهطا، و"السكساكة" بمركز طما، في شمال المحافظة بسبب تسرب بقعة سولار للنيل.

وأوضح اللواء بدري - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الشركة أعلنت حالة الطوارئ فور ورود بلاغ لها من فرق الرصد والمتابعة بظهور بقع متفرقة للسولار في مياه النيل بدأت من مركز المراغة، لافتًا إلى أنه تم على الفور إغلاق محطة مياه الشرب السطحية على النيل بالمركز بعدما تلاحظ وجود بقعة رقيقة ومتقطعة من السولار تتحرك باتجاه التيار ولم يتم تحديد مصدر تسريب السولار وتم إعادة تشغيل محطة مياه المراغة بعد التأكد من انتهاء مرور البقعة وقيام معامل الجودة بأخذ عينات من المياه وتحليلها والتأكد من جودتها.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم تشكيل نقاط مراقبة لرصد تحرك بقعة السولار وسببها بالتعاون مع مديرية الري وفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، لافتا إلى أنه تمت ملاحظة أجزاء متقطعة من البقعة أمام مآخذ محطتي مياه شرب شطورة والسكساكة فتم على الفور إيقاف تشغيل المحطتين لحين انتهاء مرور بقعة السولار وتشغيل محطات مياه الشرب الجوفية بمركزي طهطا وطما لتوفير المياه للمواطنين.

وأكد بدري أن إغلاق المحطات بمثابة إجراء احترازي لمنع اختلاط مياه الشرب النقية ببقعة السولار المتسربة إلى النيل، مشيرا إلى البدء في تشغيل المحطات تباعا بعد رفع عينات مياه شرب من كافة المحطات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.