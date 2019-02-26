"مجموعة ليما" تدعو إلى تحول ديمقراطي في فنزويلا دون استخدام القوة

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
دعت "مجموعة ليما" للدول الأمريكية مساء أمس الاثنين، إلى انتقال ديمقراطي في فنزويلا "دون استخدام القوة".
وقالت المجموعة في إعلان عقب اجتماعها في كولومبيا إن التحول الديمقراطي "يجب أن يقوم به الفنزويليون أنفسهم، بشكل سلمي وفي إطار الدستور والقانون الدولي".
وعقد مسؤولون ووزراء خارجية من أكثر من 12 دولة في "مجموعة ليما" اجتماعًا في بوجوتا عاصمة كولومبيا لمناقشة تطورات الأزمة في فنزويلا.
وأكد هوجو دي زيلا مارتينيز، نائب وزير خارجية بيرو، أنه يجب التوصل لحل عبر "وسائل دبلوماسية ومن دون اللجوء إلى استخدام القوة" والتي تؤدي "فقط إلى قتلى ومصابين."
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