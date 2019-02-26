صور- الفنانة الأمريكية باربرا بوشيه تزور مركز أورام أسوان وتخضع للفحوص الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
زارت النجمة العالمية باربرا بوشيه، مركز أورام أسوان، مساء أمس الاثنين، على هامش حضورها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثالثة.
وكان في استقبالها الدكتور صلاح جودة، مدير المركز، والذي صاحبها في جولة تفقدية بالمركز الطبي الذي يقدم خدماته لمرضى السرطان من مختلف مدن وقرى صعيد مصر.
وعلى هامش الزيارة، خضعت بوشيه لبعض الفحوص والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحتها، كما أبدت إعجابها الشديد بالمركز والخدمات المقدمة فيه باعتبارها صرحًا من الصروح الطبية المميزة لوزارة الصحة المصرية.
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